Kilo vermek amacıyla 50 yaşında yüzmeye başlayan Ragıp Vural Tandoğan, açık su yüzücülüğünde önemli bir başarıya imza attı. ABD'deki Tahoe Gölü'nün zorlu parkurlarında kulaç atan Tandoğan, gerçekleştirdiği geçişlerin ardından bu başarıya ulaşan dünyadaki 9. kişi ve ilk Türk oldu.

Yüzmeye 50 yaşında kilo vermek amacıyla havuzda başlayan Ragıp Vural Tandoğan, arkadaşlarının teşvikiyle Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı seçmelerine katıldı. Açık suyla burada tanışan Tandoğan, soğuk suda ve uzun mesafelerde yüzebildiğini fark etmesinin ardından maraton yüzücülüğüne yöneldi. Zaman içerisinde dünyanın farklı noktalarındaki zorlu açık su parkurlarında yüzen Tandoğan'ın son durağı ABD'deki Tahoe Gölü oldu. Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki gölde zorlu geçişleri tamamlayan Tandoğan, bu başarıya ulaşan dünyadaki 9. kişi ve ilk Türk olarak adını açık su yüzme tarihine yazdırdı.

'Maraton yüzmeye başladım'

Yüzmeye başlama hikayesini anlatan Tandoğan, 'Kilo vermek amacıyla havuzda antrenmanlara başladığım zaman arkadaşlar, 'Sen iyi yüzüyorsun, Boğaziçi'ne girsene' dediler. İstanbul Boğaziçi yarışının seçmelerine girip bu şekilde açık su yüzmelerine başladım. Daha sonra soğuk suda yüzebildiğimi ve uzun mesafeler yüzebildiğimi fark edip maraton yüzmeye başladım' dedi.

14 günde 70 kilometrelik üç geçiş

Tahoe Gölü'ndeki ilk önemli başarısını 2022 yılında elde eden Tandoğan, 14 gün içerisinde 19, 17 ve 34 kilometrelik üç ayrı geçişi tamamladı. Toplam 70 kilometrelik parkurun ardından Tahoe Gölü'nün 'Triple Crown' unvanını elde eden Tandoğan, bunu 14 gün içerisinde gerçekleştiren dünyadaki ilk sporcu olduğunu söyledi. Tandoğan, '2022 yılında Tahoe Gölü'nde 14 gün içinde 3 geçiş yapmıştım. Arka arkaya 19 kilometre, 17 kilometre ve 34 kilometre olarak. Bunu 14 gün içinde yapabilen dünyadaki ilk sporcuydum ve Tahoe Gölü'nün 'Triple Crown'ını elde etmiştim' diye konuştu.

San Diego ve Malawi Gölü gibi dünyanın farklı noktalarında da uzun mesafe yüzen Tandoğan, yeni bir başarı için bu yıl yeniden Tahoe Gölü'ne döndü.

Yaklaşık 2 bin metre rakımda zorlu mücadele

Tahoe Gölü'nün yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunmasının yüzücüler için mücadeleyi daha da zorlaştırdığını belirten Tandoğan, yüksek rakım nedeniyle oksijen seviyesinin azalmasının nabzı yükselttiğini ve yüzme hızını etkilediğini söyledi.

Soğuk suyun da en önemli zorluklardan biri olduğunu aktaran Tandoğan, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğünü ifade etti.

Gece 02.00'de suya girdi

Tahoe Gölü'ndeki iki geçişine de gece saat 02.00 sıralarında başlayan Tandoğan, ilk olarak 'Godfather' parkurunda kulaç attı. Akıntılarla mücadele eden Tandoğan, zorlu geçişi yaklaşık 12 saatte tamamladı.

Tandoğan daha sonra 21 kilometrelik 'Thunderbird' parkuruna çıktı. İkinci geçişte ekibiyle daha organize hareket ettiklerini belirten Tandoğan, soğuk hava ve zorlu şartlara rağmen parkuru başarıyla tamamladı.

'Dünyadaki 9. kişi olabilmek çok büyük onur'

Tahoe Gölü'ndeki geçişleri tamamlamasının ardından dünyada bunu başaran 9. kişi ve ilk Türk olan Tandoğan, kıyıya ulaştığı an yaşadığı mutluluğu anlattı. Tandoğan, 'Hedefi görüp, yaklaşıp karaya çıkmak çok büyük onur, çok büyük mutluluk. Bayrağımızı açmak... Bu unvanı alabilen ilk Türk, dünyadaki 9'uncu kişi olabilmek çok büyük onur ve mutluluk benim için' ifadelerini kullandı.

Başarısında kendisine eşlik eden ekibinin de büyük payı olduğunu vurgulayan Tandoğan, özellikle son 3 yıldır kendisine destek veren Miraç Turhan'a teşekkür etti. Tandoğan, Turhan'ın yıllık izinlerini yarışlarda kendisine eşlik edebilmek için kullandığını söyledi.

'Montla teknede zor dururken Vural Abi'yi düşünüyordum'

Tandoğan'ın ekibinde yer alan Miraç Turhan ise İstanbul'daki antrenmanlardan yarış organizasyonlarına, beslenmeden hazırlık sürecine kadar birçok alanda birlikte çalıştıklarını söyledi. Tahoe Gölü'ndeki son geçişlerde Tandoğan'a eşlik ettiklerini belirten Turhan, ilk parkurun 19 kilometre, ikinci parkurun ise 21,2 kilometre olduğunu ifade etti. İkinci geçişin daha zorlu olacağını tahmin ettiklerini ancak hava sıcaklığının beklediklerinden çok daha fazla düştüğünü söyleyen Turhan, 'Hava sıcaklığı öyle bir düştü ki gerçekten ben montla bile teknenin içinde zor dururken, 'Vural Abi acaba şu an nasıldır suda?' diye düşünüyordum' dedi.

'Aslında bu geçişi ekip olarak başardık'

Tandoğan'ın güneş doğana kadar motivasyonunu koruduğunu anlatan Turhan, 'Vural Abi güneş açana kadar kendini çok iyi motive edip devam etti ve bu gücünü korudu. Aslında bu geçişi hep birlikte ekip olarak başardık' diye konuştu.

Ragıp Vural Tandoğan, yeni hedefleri için de çalışmalarını sürdürüyor.