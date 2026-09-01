30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Ayak Tenisi Müsabakaları, Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Müsabakaları, Kocasinan İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan müsabakalarda sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon boyunca sergilenen mücadele ve sportif performans izleyenlerden de büyük ilgi gördü.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.