Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı cumartesi günü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 59 maç yaptı. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 23 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 16 kez galibiyet sevinci yaşadı. 20 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 85 golüne, Beşiktaş 70 golle karşılık verdi.

Kanarya ayrıca bu müsabakaların 13'ünde gol atamadı. Kadıköy'de yapılan karşılaşmaların sadece 6'sı golsüz tamamlandı.

Ligde 45 maç

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 45 lig maçında Fenerbahçe 18 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 12 müsabakada 3 puan aldı. 15 derbi ise berabere sonuçlandı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında sarı-lacivertliler 64 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar da 58 gol kaydetti.

Kadıköy'deki son 10 maç

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi 4 galibiyet alırken, konuk ekip de 3 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

03.12.2016

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş:0

23.09.2017

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

02.04.2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

27.04.2024

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

04.05.2025

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

05.04.2026

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0