Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman'da 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Devlet Bahçeli, Türkiye'de bugüne kadar demokratikleşme ve insan hakları alanında atılan adımların artık bir sonuç üretmesini ifade eden çok devrimci bir konuşma yaptı' dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında Batman'da STK temsilcileriyle buluşan Bakan Tekin, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için toplumun bütün kesimlerine sorumluluk düştüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece verdiği desteğin önemine dikkat çeken Bakan Tekin, 'Yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce Devlet Bahçeli, Türkiye'de bugüne kadar demokratikleşme ve insan hakları alanında atılan adımların artık bir nihayete ermesini, bir sonuç ve hasıla üretmesini ifade eden çok devrimci bir konuşma yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Bu sorunun çözümüne onun katkısı ve sözüyle verdiği destek, yeri doldurulamaz bir destektir. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli bugün bu süreci başlattı' dedi.

'Temel hak ve hürriyetler güvence altında olmalı'

Can ve mal güvenliği ile eğitim, inanç, düşünce ve etnik kimliği ifade etme özgürlüğünün önemine değinen Bakan Tekin, 'Temel hak ve hürriyetlerimizin olmadığı bir ortamda yapılan maddi yatırımların ve göstermelik demokrasi uygulamalarının hiçbir anlamı yoktur. Bizim için asıl olan, Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki akrabamızı, eşimizi, dostumuzu, bir ören yerini veya tarihi mekânı gönül rahatlığıyla ziyaret edebilmektir. İnsanların sokağa çıktığında etnik ya da dini kimliğinden dolayı başına bir iş gelmeyeceğinin garantisi bulunmalıdır' şeklinde konuştu.

'Şimdi artık top bizde'

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Bakan Tekin, sürecin başarıya ulaşması için kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerimiz üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık top bizde arkadaşlar; sivil toplum olarak sizde, kamu otoritesi olarak bizde. Daha önceki süreçlerde yaşanan sabotaj ve manipülasyonlara karşı teyakkuz halinde olmalı, bu kazanıma hep beraber sahip çıkmalıyız' diye konuştu.

'Okullarda milli birlik ve beraberlik farkındalığı oluşturacağız'

Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılında milli birlik ve beraberlik konusunda farkındalık çalışmaları yürüteceğini açıklayan Bakan Tekin, öğrencilerin etnik veya dini kimlik ayrımı yapmadan birlikte yaşamayı, paylaşmayı ve çalışmayı öğrenmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Tekin, STK temsilcilerine de çağrıda bulunarak, 'Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkalım, hepimiz elimizi taşın altına koyalım. Bugün burada sizleri, iyi niyetlerle çıktığımız bu yolda bize destek olmaya davet etmek için bulunuyorum' ifadelerini kullandı.