Bu yıl Kaçkar by UTMB'de 100K koşacak olan Fransız sporcu Benjy Jouannaud, 'Kültür, dağlar, manzaralar ve insanların sıcaklığı çok özel. Hiçbir yerde bunu görmedim' dedi.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, 11-13 Eylül 2026'da Rize'nin Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda ikinci kez gerçekleştirilecek. Yarış öncesinde Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ve beraberindeki heyet, Fransa'nın Mont-Blanc bölgesindeki Chamonix kasabasında düzenlenen UTMB World Series Büyük Finali'ni takip etti.

Sekiz farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 11 binden fazla sporcu mücadele ederken, organizasyon Chamonix'te festival atmosferinde gerçekleşti. Rize heyeti, dünyanın en önemli patika koşusu organizasyonlarından biri olan UTMB'nin organizasyon yapısını ve yarış deneyimini yerinde inceleme fırsatı buldu.

'Kaçkar tam bir dağ parkuru'

Daha önce Kaçkar by UTMB'de yarışan Fransız sporcu Benjy Jouannaud da Türk gazetecilere Rize'deki deneyimlerini anlattı.

Geçen yıl hava koşulları nedeniyle 50K parkurunda yarıştığını belirten Jouannaud, Kaçkar by UTMB'nin zorlu ve teknik bir parkura sahip olduğunu söyledi. Jouannaud, 'Geçen sene Kaçkar by UTMB'ye gelmiştim. Hava durumundan dolayı 50K koştum. Sıkıntılara rağmen müthiş bir organizasyon oldu. Parkur gerçekten tam bir dağ parkuru, zor ve teknik bir parkur' diye konuştu.

Bu yıl Kaçkar by UTMB'de 100K koşacağını söyleyen Fransız sporcu, Kaçkar Dağları'nın doğası ve bölge insanının sıcaklığından da övgüyle bahsetti.

'En yüksek tepe 3 bin metre. Yukarıda kar var, bütün ekipmanlarımızla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kültür, dağlar, manzaralar ve insanların sıcaklığı çok özel. Hiçbir yerde bunu görmedim.' ifadelerini kullanan Jouannaud, Türk yemeklerini de çok beğendiğini söyledi.

Jouannaud, Türk gazeteciler aracılığıyla sporcuları Kaçkar by UTMB'ye davet ederek sözlerini, 'Kaçkar'a çay içmeye gidelim.' diyerek tamamladı.

Kaçkar by UTMB'nin 11-13 Eylül tarihlerinde Rize'de düzenlenmesiyle birlikte Kaçkar Dağları, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sporcuları ağırlayacak.