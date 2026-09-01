Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı, MHP Genel Merkezi tarafından ilan edilen kongre takvimi doğrultusunda il kongresi için geri sayıma geçti. MHP Genel Merkezi'nin 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' vizyonuyla yürütülen süreç kapsamındaki Gaziantep İl Kongresi, 20 Eylül Pazar günü '20 Eylül'de 25 Aralık Ruhu ile Buluşuyoruz' parolasıyla gerçekleştirilecek.

20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 15. Olağan Gaziantep İl Kongresi'nde Gaziantep'in düşman işgaline karşı verdiği 25 Aralık destanı ile Milliyetçi-Ülkücü hareketin şehitler mirasını aynı çizgide buluşturduklarının altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Ecdadın 25 Aralık'taki sarsılmaz duruşu ile ülkücü şehitlerimizin mukaddes emaneti, bugün yolumuzu aydınlatan en büyük meşaledir' dedi.

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesi ile Milliyetçi-Ülkücü hareketin tarihsel bağını vurgulayan İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Gazi şehrimiz, 6 bin 317 şehidinin kanıyla yazdığı 25 Aralık destanıyla vatan savunmasının ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şahin Beylerin, Şehİt Kamilleri, Karayılanların, Özdemir Beylerin düşman işgaline karşı koyduğu o ecdad duruşu neyse; yakın tarihimizde bayrak, ezan ve devletin bekası uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen Ülkücü şehitlerimizin sergilediği fedakarlık da aynı kutlu ruhun tecellisidir. 25 Aralık'ta Antep savunmasını gazi kılan irade ile Ülkücü hareketin bedel ödeyerek koruduğu mukaddes değerler aynı şuurun eseridir' şeklinde konuştu.

'Emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği ilkeler doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Genel Merkezimizin 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' anlayışıyla çizdiği istikamet, bizlere hem 25 Aralık kahramanlarının hem de Ülkücü şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkma sorumluluğunu yüklemektedir. 20 Eylül Pazar günü gerçekleştireceğimiz il kongremiz, bu iki büyük mirasa olan sadakatimizin ve geleceğe olan kararlılığımızın nikahlandığı tarihi bir gün olacaktır. Şehitlerimizin emaneti olan mukaddes davamızı Gaziantep'te daha yukarı taşımak ve lekesiz bir iradeyle geleceğe yürümek boynumuzun borcudur' dedi.

Kongre hazırlıkları tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Teşkilatı'nda ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler büyük il kongresine çevrildi MHP Gaziantep İl Başkanlığı, genel merkez onayının ardından il kongresi hazırlıklarının eksiksiz şekilde tamamlandığını duyurdu.

Parti resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre kongre, 20 Eylül Pazar günü Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) organize edilecek. Delegelerin ve katılımcıların ağırlanacağı kongre, sabah saat 10.00 itibarıyla kapılarını açacak ve 17.00'ye kadar devam edecek.