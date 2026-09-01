Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve aktif geçirmeleri amacıyla düzenlenen MEGA Yaz Spor Okulları, 8 haftalık eğitim sürecinin ardından düzenlenen görkemli kapanış programıyla tamamlandı. 13 farklı branşta yaklaşık 5 bin çocuğun spor eğitimi aldığı programın finali, birbirinden renkli gösterilerle gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği MEGA Yaz Spor Okulları, 2026 sezonunu coşkulu bir final programıyla tamamladı. Meram Dutlu Millet Bahçesi Okçuluk Alanı'nda gerçekleştirilen programa öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

5 bin Meramlı çocuk 13 farklı branşta eğitim aldı

Çocukların yaz tatillerini sporla, eğlenceyle ve yeni kazanımlarla değerlendirmelerine imkan sağlayan MEGA Yaz Spor Okulları'nda bu yıl yaklaşık 5 bin çocuk eğitim aldı. Sekiz hafta boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar bir yandan ilgi duydukları spor dallarında kendilerini geliştirirken, diğer yandan disiplin, takım ruhu, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandı. Voleyboldan basketbola, yüzmeden futbola, taekwondodan cimnastiğe, okçuluktan tenise, judodan wushuya kadar 13 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sundu.

Gençlerin gösterileri büyük beğeni topladı

Anadolu Kafkas Dans Ekibi'nin gösterileriyle başlayan programda öğrencilerin eğitim süresince kazandıkları becerilerini sergiledikleri performans gösterileri programa ayrı bir renk kattı. Programın en dikkat çekici anlarından biri ise çocukların katılımıyla gerçekleştirilen final oldu. Kırmızı - Beyaz renlerdeki 500 helyum balon, sporcu çocuklarla birlikte gökyüzüne bırakıldı. Kapanış programında akrobasi gösterisi, ateş gösterisi ve Pixel Cube Show da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar ve aileleri, spor ve eğlencenin bir arada olduğu programla sekiz haftalık eğitim döneminin yorgunluğunu coşkuyla geride bıraktı.

'Meram'ın hem bugününe hem yarınına yatırım yapıyoruz'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kapanış programında yaptığı konuşmada 2026 Meram MEGA Yaz Spor Okulları ve Yaz Okulları'nı çocukların yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirmeleri, sporla tanışmaları ve sahip oldukları yetenekleri geliştirmeleri amacıyla düzenlediklerini belirterek bu seneki organizasyonların da tam anlamıyla hedefine ulaştığını söyledi. Başkan Kavuş, 'Biz çocuklarımızın bugününe dokunurken aslında Meram'ın ve ülkemizin yarınlarına da yatırım yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 5 bin çocuğumuzu 13 farklı branşta Yaz Spor Okullarımızda sporla buluşturduk. Bu sene 5'incisini düzenlediğimiz Geleneksel Düz Bisiklet Yarışları'nı ilçemizin 6 farklı noktasında 2 bin çocuğumuzun katılımı ile gerçekleştirdik. Yine yaz dönemi eğitimleri kapsamında ise yüzlerce öğrencimizi bilimden sanata, teknolojiden kişisel gelişime uzanan geniş bir eğitim yelpazesinde Yaz Okullarımızla buluşturduk. Onların bu eğitimlerde kazandıkları sadece becerileri değil; disiplin, arkadaşlık, takım ruhu, özgüven ve sorumluluk duygusudur. Çocuklarımızın mutluluğunu, spora, eğitime olan ilgisini ve gözlerindeki heyecanı görmek, doğru bir çalışmayı hayata geçirdiğimizin en güzel göstergesidir. Bu güzel organizasyona emek veren eğitmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza, bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden kıymetli ailelerimize ve en önemlisi büyük bir gayretle eğitimlere katılan sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onların hayallerine ve yeteneklerine destek vermeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Programda konuşan Konya Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yaz dönemi boyunca spor eğitimi alan çocukların sayısını artırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak belediyelerle birlikte büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya'da Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yaz spor okullarında spor ile tanışan çok sayıda sporcunun ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde ettiğine dikkat çekerek, belediyelerin sağladığı desteklerin yanında başarılı sporcuların artık bir çok alanda verilen desteklerle teşvik edildiğini ifade etti.

Gençlerin gelişimi ve hedeflerine ulaşabilmeleri adına hep birlikte gayret sarf ettiklerini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise sporda tesisleşmenin önemine dikkat çekti.

Gençlerle ve aileleriyle böyle bir atmosferde buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

2026 Meram MEGA Yaz Spor Okulları kapanış programına, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Meram Belediye Meclis Üyeleri, Konya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hamdi Demir, Meram muhtarları, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.