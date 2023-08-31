Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı yapılan bu değişikliğin vatandaşların mağdur edilmemesi için zorunlu olduğunu belirterek, “Son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik değişikliği ile kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanıyor. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, 3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilecek.

Yapılan değişiklik ile birlikte, tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Öne çıkan değişiklikler özetle şöyle:

Sahte İlanların Önlenmesi: Yeni yönetmelik, ilan sitelerinde sahte hesaplar ve sahte ilanlar oluşturarak gerçeği yansıtmayan bilgilerle tüketiciyi mağdur eden uygulamaları engellemeyi amaçlıyor. Bu nedenle, kişiler kendi açık kimliklerini gizleyerek sahte ilan veremeyecekler. Yetkilendirilmemiş Taşınmaz ve Taşıtların İlanı Yasak: Yeni düzenleme ile kişinin kendisine, ailesine veya yetkilendirilmemiş bir kişiye ait olmayan taşınmazlar veya taşıtların ilanlarının verilmesi yasaklanıyor. Emlak komisyoncuları ve oto galericileri ise yetki belgeleri ile doğrulama yaparak ilan verebilecekler. Kimlik Doğrulaması ve Yetkilendirme Doğrulaması: İlan platformlarına üyelik veya ilan yayımlama öncesinde gerçek veya tüzel kişilere kimlik doğrulaması ve ilana konu taşınmazın veya taşıtın yetkili tarafından ilana konulduğunun doğrulamasını yapma yükümlülüğü getiriliyor. Tüketici Koruması ve Ceza Uygulamaları: Yapılan değişikliklerle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan platformlarındaki bilgi kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor. Mevzuata uymayanlar için idari para cezaları öngörülüyor. Bu cezalar, mevzuata aykırı davrananlar için belirli bir miktarı aşabilen idari para cezalarını içerebilir.

Bu düzenlemeler, gayrimenkul ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde daha şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüketici haklarının korunması ve ticarette dürüstlüğün sağlanması için bu tür düzenlemeler oldukça önemlidir.