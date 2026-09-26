İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali hareketlerin izinin sürülmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Soruşturmayı yürüten Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) kapsamlı veri talebinde bulundu.

22 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle istenen kayıtların, soruşturma kapsamındaki fonlarda gerçekleşen yatırımcı hareketlerinin ve para trafiğinin ayrıntılı şekilde incelenmesine yönelik olduğu belirtildi.

7 ŞİRKETİN FONLARI MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın talebi, Pusula Finans, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, A1 Capital Menkul Değerler, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler ile bağlantılı fonları kapsıyor.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık iddiaları kapsamında sürdürüldüğü kaydedildi.

KURULUŞTAN TASFİYEYE KADAR TÜM HAREKETLER İSTENDİ

MKK’dan istenen bilgiler yalnızca belirli bir dönemi kapsamıyor. Başsavcılık, söz konusu fonların kuruluşlarından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar olan yatırımcı bazındaki hareketlerin tespit edilmesini talep etti.

Bu kapsamda yatırımcıların fon alım ve satımlarına ilişkin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, yatırımcıların pay oranları ve benzeri kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.

Böylece fonlarda gerçekleşen işlemlerin zaman içindeki seyri ile yatırımcıların giriş ve çıkış hareketlerinin ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması amaçlanıyor.

SON 3 AYA ÖZEL TAKİP

Başsavcılığın MKK'ya gönderdiği yazıda özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrı bir veri talebi bulunması dikkat çekti.

Bu üç aylık süreçte fonlardan ayrılan yatırımcıların sayısı, çıkış yaptıkları tutarlar ve geride kalan bakiyelerinin ayrıca belirlenmesi istendi.

Söz konusu verilerin, tasfiye sürecinden önce fonlardan gerçekleşen çıkışların hangi tarihlerde yoğunlaştığının, toplam büyüklüğünün ve yatırımcılar bazındaki dağılımının belirlenmesine yönelik incelemede kullanılacağı değerlendiriliyor.

MKK VERİLERİ SORUŞTURMA DOSYASINA GİRECEK

MKK tarafından hazırlanacak kayıtların, soruşturma kapsamında daha önce elde edilen mali ve finansal verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aya ilişkin verileri ayrıca istemesi, fonlardan gerçekleşen çıkışların zamanlamasının soruşturma açısından ayrıca inceleneceğine işaret ediyor.

Soruşturmanın bu aşamasında, fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen süreçteki yatırımcı hareketleri ile özellikle son dönemde gerçekleşen para çıkışlarının birlikte değerlendirilmesi planlanıyor.