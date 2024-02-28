Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere Kastamonu’ya geldi. Ziyaretleri çerçevesinde Devrekani ilçesine gelen Bakan Yumaklı, AK Parti'nen seçim ofisi açılış törenine katıldı. Bakan Yumaklı’nın desteği ile ilçeye çok önemli bir proje kazandırdıklarını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı ve AK Parti Devrekani Belediye Başkan Adayı Engin Altıkulaç, “Bizim için çok önemli bir projeydi. Türkiye’de sadece 19 tane vardı, bir tanesi de ilçemize yapılıyor. Projemizi takip ederken kıymetli bakanımız her zaman yanımızda oldu. Türkiye’de 19 tane projeden birinin ilçemizde, ilimizde olması bakanımız sayesinde oldu. 1 milyon 498 bin dolar finans büyüklüğünde pazar yeri yapıyorduk, çalışmaları devam ediyor. O projenin de ilçemize kazandırılması bakanımız sayesinde oldu. Orman İşletme Şefliğimizin Orman İşletme Müdürlüğüne çevrilmesinde de bakanımız hiçbir zaman yardımlarını eksik etmedi. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



“Tek hedefimiz, ikinci yüzyılında artık kademe atlamış bir Türkiye olması”

Daha sonra konuşan Bakan Yumaklı, “Devrekani başta olmak üzere Kastamonu'nun bütün ilçeleri kendi içerisinde çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bizim görevimiz bu potansiyeli açığa çıkarmak. Biz Türkiye yüzyılını inşa edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK kadroların birer mensubuyuz. Tek hedefimiz, Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık kademe atlamış, daha ileriye gitmek üzere bütün yüklerinden kurtulmaya başlamış bir Türkiye olması. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yolculukta şerefli görevi verdiği bu memleketin evladıyım. Elbette bütün Türkiye'nin bakanıyım ama bu toprakların evladı olmaktan kaynaklı, buraların potansiyelini bilmekten kaynaklı tabii ki bir pozitif ayrımcılığı oluyor benim gönlümde. Bu memleketin, şehit vermiş, şehitler diyarı Kastamonu'nun Türkiye'nin ikinci yüzyılına vereceği çok büyük katkılar var. İnşallah bunları hep beraber yapacağız” diye konuştu.



“Söylenen, yapılması gereken ne varsa bunların tamamını yaptık”

İlçenin hayvanlık sektöründe önemli bir merkez olacağını belirten Bakan Yumaklı, “Bu organize tarım bölgesine, harita üzerinden baktığımızda bir söz vermiştim. Bunun temeli şu tarihte atılacak demiştim ve atıldı. Kastamonu'nun bütün ilçeleri de dahil olmak üzere söylenen, yapılması gereken ne varsa bunların tamamını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Neden? Çünkü biz AK Parti'yiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız ve Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bir konuda söz vermişse onun yapılmama gibi bir ihtimali yok. Bunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Değerli kardeşlerim bugün bu besi organize tarım bölgesinin önemi çok büyük. Yaklaşık 270 milyon liralık bir yatırım. Yaklaşık 81 besi işletmesi olacak ve 20 bine yakın da hayvan olacak. Dolayısıyla buradaki ticaretin gelişmesi için son derece önemli. Ama sadece bu konuda bir gelişme olmayacak, ticaretin artmasıyla beraber başta Devrekani olmak üzere bu civardaki bütün ilçelerin bundan faydalanması söz konusu olacaktır” şeklinde konuştu.



MHP’nin ilçe seçim ofisini ziyaret etti

Bakan Yumaklı, açılış programının ardından ilçe esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yumaklı, MHP’nin seçim ofisini de ziyaret ederek, partililerle sohbet etti.