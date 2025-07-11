MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Terörsüz Türkiye” çağrısının ardından başlayan sürecin ilk somut adımı bugün atıldı. Süleymaniye’nin batısındaki Casene Mağarası bölgesinde düzenlenen törene, terör örgütünün sözde yöneticilerinden bazıları ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın da aralarında bulunduğu parti heyeti katıldı.

200’e Yakın Gazeteci ve STK Temsilcisi Takip Etti

Görsel kayıt alınmasına izin verilmeyen tören, yaklaşık 200 gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin gözetiminde gerçekleşti. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu törende, bölgede helikopterlerin devriye uçuşu yaptığı gözlendi.

İlk Açıklama Geldi: “Silahlarımızı Özgür İrademizle İmha Ediyoruz”

Silah bırakma adımı sonrası PKK adına açıklama, “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” imzasıyla yapıldı. Açıklamada, Abdullah Öcalan’ın çağrısına yanıt olarak bu adımın atıldığı vurgulanarak, “Bugün burada, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi artık demokratik siyaset ve hukuk zemininde yürütmek amacıyla silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Süreç Aylarca Sürebilir

İlk grubun silah bırakmasının ardından, benzer adımların birkaç ay boyunca kademeli olarak devam edeceği belirtiliyor. PKK'nın tamamen silahsızlandırılması ve demokratik entegrasyon yasalarının oluşturulması için Ankara’da da diplomatik ve siyasi hazırlıklar yürütülüyor.

Tarihi Bir Gün

Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununda, ilk kez bu denli organize ve resmi bir silah bırakma adımı atılmış oldu. Sürecin barışçıl ve kalıcı çözümlerle devam etmesi umut edilirken, kamuoyunun gözü önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni adımlarda olacak.