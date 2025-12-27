Trakya Bölgesi’nin ekonomik cazibesi Tam Finans Edirne Şubesi ile artacak

Tam Finans, Türkiye genelinde büyüme hamlesine devam ediyor. Ekim ayında açtığı üç şubenin ardından marka, yeni şubesini Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Edirne’de faaliyete geçirdi. Edirne’deki işletmelerin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’ler, banka dışı finans kuruluşlarının sunduğu esnek, hızlı ve dijital çözümlerden faydalanmaya en açık segment konumunda. Bu kapsamda Tam Finans Edirne Şubesi, bölgenin güçlü sektörleri tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm ve KOBİ ekosistemine özel finansman çözümleri sunarak yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Kadim şehir Edirne’nin ekonomik potansiyeline inanıyoruz

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, açılışta yaptığı konuşmada, “Osmanlı İmparatorluğu’nun 92 yıl başkentliğini yapmış bu kadim şehir Edirne, tarih boyunca olduğu gibi bugün de stratejik konumuyla Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Meriç, Tunca ve Arda nehirleriyle bereketlenen bu topraklar, ülkemizin en önemli tarım merkezlerinden biri. Tarımdan sanayiye, ticaretten turizme uzanan canlı ekonomik yapısıyla bölgenin potansiyeline inanıyoruz. Edirne’nin üretim gücünü finansman desteğimizle büyütmeyi hedefliyoruz” dedi. Karamanlı, “Edirne, Avrupa ile kara bağlantısında kilit bir konumda yer alıyor. Sınır ticaretindeki hareketlilik yerel esnaftan sanayiciye kadar herkes için ciddi fırsatlar sunuyor. Biz, bu fırsatların sürdürülebilir büyümeye dönüşmesi için buradayız” diye konuştu.

2025 yılında 65 bin KOBİ'ye yaklaşık 2.5 milyar dolarlık finansman sağladıklarını da açıklayan Hakan Karamanlı, Tam Finansın ana odağının mikro KOBİ'ler ve küçük esnaf olduğunu belirterek, “Biz küçük esnafın yapmış oldukları ticaretten doğan vadeli alacaklarını finanse ederek nakit akışlarını dengeleyen bir finans kuruluşuyuz. Çalışan ve şube sayısı olarak Türkiye'nin en yaygın faktoring şirketi konumundayız. Edirne'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Edirne'de 2 bini aşkın KOBİ var, bir o kadar esnaf var. Onların ticari alacaklarına talibiz, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KOBİ’lerimizin büyüme hikayesini destekleyeceğiz

Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise, Edirne’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, KOBİ’ye ve esnafa destek olmaya geldik. Biz üretimi ve tarımı destekleyen bir kuruluşuz. Türkiye’de kurulan her 10 şirket ilk finansmanını bizden sağlıyor. Edirne’de çok güçlü bir ekip ile başladık. Edirne bizim için çok değerli bir il. Çünkü ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda. Burada şube müdürümüz ile birlikte güzel bir ekip kurduk. Sadece üretime değil istihdama da destek oluyoruz. Bugün burada işe başlayan arkadaşlarımızın yüzde 50’ si yeni mezun ve ilk iş hayatlarına bizimle atılıyorlar. Biz finansal okur yazarlık ve finansal kapsayıcılığı çok önemsiyoruz. O yüzden finansa ve bu sektöre bir okul gözüyle bakıyoruz ve yeni finansçılar yetiştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte Edirne’nin tüm ilçelerini ziyaret ederek, esnaf ve KOBİ’lerinyanında olacağız. Burada da üretimin, istihdamın ve sanayinin büyümesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Sadece Ekim ayında üç yeni şube daha hayata geçirdiklerini ve şimdi Edirne olduklarını kaydeden Hayati Çelikcan, “Tam Finans olarak ‘fijital’ yaklaşımımız sayesinde dijital dünyanın hızını sahada yüz yüze hizmetle buluşturuyoruz. Böylece müşterilerimize dakikalar içinde çözüme kavuşabilecekleri pratik bir hizmet modeli sunuyoruz. Sahada görev yapan yaklaşık 700 çalışma arkadaşımızla hem istihdama hem de hızlı hizmet deneyimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.