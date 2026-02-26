Gentaş Kimya’nın mevcut sermayesi 525 milyon TL. Halka arzla birlikte bu sermaye 84 milyon TL artacak ve toplam 609 milyon TL’ye çıkacak. Ayrıca şirketin mevcut ortaklarının sahip olduğu 40,8 milyon TL’lik paylar da satışa sunulacak. Yatırımcılar, 1 TL nominal değerli payları 11 TL sabit fiyattan alabilecek. Tüm paylar satılırsa, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,37 milyar TL olacak.

Metropal Kurumsal Hizmetler ise 80 milyon TL olan sermayesini 12,6 milyon TL artırarak 92,6 milyon TL’ye çıkaracak. Bu halka arzda da ortakların 6,3 milyon TL’lik payları satışa sunulacak ve 1 TL nominal paylar 80 TL’den yatırımcılara ulaştırılacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,51 milyar TL olması bekleniyor.

Böylece iki şirketin birleşik halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,89 milyar TL’ye ulaşacak. Önümüzdeki dönemde Gentaş Kimya ve Metropal Kurumsal Hizmetler, yatırımcıların radarına girecek ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.