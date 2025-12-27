SPK tarafından yapılan duyuruda, kendisini Kurul yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtan ya da Kurul Başkanı ile yöneticilerin ve personelin isimlerini kullanarak çeşitli gerekçelerle para isteyen kişiler hakkında ihbarlar alındığı belirtildi. Bu tür girişimlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefon dolandırıcılığı nedeniyle mağdur olan kişiler, her zaman suç duyurusunda bulunabilir ve zararlarının tazmini için tüm yasal haklarını kullanabilirler” denildi.

SPK yetkilileri, Kurul adına hiçbir şekilde telefonla para talep edilmediğinin altını çizerek, şüpheli aramalarla karşılaşan vatandaşların durumu emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmeleri çağrısında bulundu.