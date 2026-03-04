Piyasalarda Son Durum (04.03.2026)

Varlık Değişim Güncel Fiyat (Spot) Altın %1,6 ▲ 5.168,69 $ Gümüş %3,5 ▲ 84,92 $ Platin %2,7 ▲ 2.139,56 $ Paladyum %1,6 ▲ 1.673,87 $

Jeopolitik Gerilim Altını Dipten Döndürdü

Salı günü doların güçlenmesiyle %4 değer kaybederek son dönemlerin en düşük seviyesine gerileyen altın, Çarşamba sabahı rotayı yukarı kırdı. ABD-İsrail ekseninde İran’a yönelik artan operasyonlar, yatırımcıyı yeniden güvenli limanlara yöneltti.

Analistler, altının makroekonomik verilerden bağımsız olarak kendi direnç hikayesini yazmaya devam ettiğini belirtiyor. Nisan teslimatlı vadeli işlemler ise 5.178,40 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Enerji Koridoru Kapandı, Petrol Fiyatları Fırladı

Bölgedeki çatışmaların sadece askeri boyutta kalmaması, küresel ekonominin can damarı olan enerji sevkiyatını vurdu.

Sevkiyat Durdu: Tahran’ın enerji tesislerine ve kargo gemilerine yönelik hamleleri, Körfez bölgesindeki ulaşımı felç etti.

Üretim Krizi: Katar’dan Irak’a kadar geniş bir coğrafyada üretim durma noktasına geldi.

Borsa Tepkisi: Enerji arzındaki kesinti enflasyonist baskıyı artırırken, küresel hisse senedi piyasalarında sert satışlar görüldü.

Fed’in Eli Kolu Bağlanıyor mu?

Yüksek petrol fiyatları, merkez bankalarının faiz indirim planlarını zora sokuyor. OCBC Stratejisti Christopher Wong, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklediğini ve parasal gevşeme sürecini karmaşıklaştırdığını vurguladı.

Kritik Beklenti: CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed’in 18 Mart’taki toplantısında faizleri sabit tutacağına kesin gözüyle bakıyor.