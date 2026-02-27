Pay Satışları ve Ortaklık İşlemleri

ALVES’te Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak tarafından toplam 297,1 milyon adet payın 3,90 TL fiyattan 2 Mart 2026’da Toptan Alış Satış İşlemleri (TAS) kapsamında dört alıcıya satılacağı açıklandı. Ayrıca Hikmet Alabıcak, 100 milyon adet payın kaydileştirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurdu.

BARMA’da ise Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar tarafından toplam 10 milyar adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla MKK’ya başvuru yapıldı. DSTKF’de Tera tarafından 1,2 milyon adet payın kaydileştirilmesi için işlem başlatıldı.

MACKO’da Matchzone, 35,14 – 36,04 TL fiyat aralığından 135 bin adet pay alarak şirketteki payını yüzde 11,04’e yükseltti. SASA’da ise HSBC’nin 7,88 milyon adet pay alımı sonrası şirketteki pay oranı yüzde 5,01 oldu.

Borçlanma Araçları ve Tahvil İhraçları

Bankacılık ve reel sektörde borçlanma aracı ihraçları dikkat çekti. AKBNK, 75 milyar TL’ye kadar varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı için başvuru kararı aldı. YKBNK, 3 Mart 2026’da yurtdışında 50 milyon dolar tutarında mavi tahvil ihraç edeceğini ve SPK izninin alındığını duyurdu.

CCOLA 180 gün vadeli 3 milyar TL’lik finansman bonosu ihraç ederken, PETUN 169 gün vadeli 70 milyon TL, VAKBN 98 gün vadeli 227 milyon TL’lik bono ihraç etti. ZOREN ise 126 gün vadeli 267,99 milyon TL’lik finansman bonosunun yanı sıra 394 gün vadeli 38,4 milyon TL’lik özel sektör tahvili ihracını tamamladı.

Yeni Sözleşmeler ve Projeler

ARDYZ, devraldığı sözleşme kapsamında bir kamu kurumuna donanım ürünleri temini için 22,93 milyon dolar tutarında fatura düzenledi. FORTE 3,17 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalarken, UCAYM 10,5 milyon dolar bedelli anlaşma yaptığını açıkladı.

FONET, Kamerun Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 hastanede anahtar teslim hastane bilgi yönetim sistemi kurulumu için 2,1 milyon dolarlık ve 24 ay süreli sözleşmeye imza attı.

BRSLM ve bağlı ortaklığı, Samsun Dünya Göz Hastanesi projesinin mekanik ve elektrik tesisat ihalesini kazanarak sözleşme görüşmelerine başladı. DOFRB ise Nevşehir Avanos’ta konaklama tesisiyle entegre eğlence merkezi için 23,46 milyon TL bedelle arsa alımını tamamladı.

SISE, toplam 117 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazlarını 171,5 milyon dolar bedelle sattığını duyurdu.

Sermaye ve Halka Arz Gelişmeleri

DURKN’in kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye çıkarılması Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. GLBMD de kayıtlı sermaye tavanını 2,5 milyar TL’ye yükseltmek için SPK ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru kararı aldı. LIDFA, sermaye tavanını 1,25 milyar TL’den 5 milyar TL’ye çıkarma yönündeki esas sözleşme değişikliği için SPK onayı aldı.

YAPRK’te sermaye bugün yüzde 2000 oranında bedelsiz artırılarak 14,2 milyon TL’den 298,2 milyon TL’ye çıkarılacak. Düzeltilmiş pay fiyatı 14,71 TL olarak hesaplandı. Ayrıca VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mart 2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

GENKM, LXGYO ve MCARD paylarının halka arzında talepler 2–3 Mart (LXGYO ve MCARD için 2–3–4 Mart) tarihlerinde toplanacak. SVGYO’da ise talep toplama süreci 26–27 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor.

Diğer Önemli Gelişmeler

BRSAN, 2026 yılı beklentileri kapsamında 1,15–1,25 milyon ton satış hacmi, yüzde 8–10 FAVÖK marjı ve 2,1–2,3 milyar dolar gelir öngördüğünü açıkladı.

EKGYO, İstanbul Tuzla Aydınlı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işinin yer teslimini 17 Şubat’ta gerçekleştirdi.

TATEN’in TEİAŞ’a karşı açtığı 2021 RES katkı payı davasında istinaf mahkemesi 37,84 milyon TL’nin faiziyle birlikte iadesine karar verdi; karar henüz kesinleşmedi.

MEPET, unvanını Break Mola Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirme ve Borsa İstanbul’daki işlem kodunun MEPET’ten MOLA’ya dönüştürülmesi için başvuru kararı aldı.

ZGYO’nun Vakıflar Bölge Müdürlüğü aleyhine açtığı davada ise mahkeme davanın reddine hükmetti.

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler

Bugün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler ise şunlar:

ASTOR (10:00)

OZSUB (10:00)

OZSUB İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu (11:00)

Borsa İstanbul’da şirketlerin finansman, yatırım ve sermaye yapılarına ilişkin attığı adımların, önümüzdeki dönemde hisse performansları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.