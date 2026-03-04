2012 yılından bu yana yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla masrafsız bankacılık hizmeti sunan Enpara Bank, bağımsız banka olarak devam ettiği yolculukta 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Aralık 2025 tarihli solo finansal tablolarına göre Enpara Bank’ın 2025 yılında toplam aktif büyüklüğü 250 milyar TL’ye ulaştı. Net kredi hacmi 132 milyar TL seviyesine yükselirken, müşteri mevduatı 205 milyar TL olarak gerçekleşti. Net dönem kârı 5,7 milyar TL’ye ulaşan Enpara Bank’ın toplam özkaynakları ise 18,9 milyar TL oldu.

Yılın son çeyreğinde hem bilanço büyüklüğünde hem kredi ve mevduat hacminde kaydettiği artış ile Enpara Bank, Türkiye’deki özel mevduat bankaları arasında 8.sırada yer aldı ve ilk 10’daki yükselişini sürdürdü. Bireysel kredilerde 7.sıraya, toplam müşteri mevduatında 8.sıraya yükseldi.

Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, “2025 yılının son çeyreği, QNB Türkiye’den ayrıldıktan sonra bağımsız bir banka olarak faaliyet gösterdiğimiz ilk dönem olarak geride kaldı. Bu dönemde, müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı iş modelimizin finansal sonuçlarımıza net bir şekilde yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de müşteri odağımızdan taviz vermeden, müşterilerimize sunacağımız gerçek fayda içeren yeni ürün ve hizmetlerimizle büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’deki konumumuzu daha da güçlendirirken Avrupa’daki dijital bankalar arasında da yükselmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 9 milyon müşterimize bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.