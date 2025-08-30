30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, pek çok askeri personel ve vatandaş katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, 1.Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin bırakılmasıyla devam etti. Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

