İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde faaliyet gösteren şoför ve otomobilciler odaları ile taksi kooperatiflerinin açtığı davada, mahkeme heyeti tarafların taleplerini değerlendirerek kararını açıkladı. Ancak davacılar tarafından uygulamanın faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik talep edilen tedbir istemi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, verilen kararın daha önceki süreçlerle benzerlik taşıdığını belirterek, hukuki mücadeleyi üst yargı mercilerinde sürdüreceklerini söyledi.

Öktem, daha önce aynı konuda verilen kararların İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırıldığını hatırlatarak, son kararın da yeniden üst mahkemenin değerlendirmesine sunulacağını ifade etti. Hukuk sistemine olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Öktem, yargı sürecinin sonunda haklılıklarının bir kez daha ortaya çıkacağına inandıklarını dile getirdi.

TAG kullanıcılarına ve destekçilerine teşekkür eden Öktem, süreç boyunca kamuoyunu gelişmeler hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Davaya ilişkin yeni değerlendirme ise dosyanın üçüncü kez İstinaf Mahkemesi’nin önüne gitmesiyle birlikte üst mahkemenin vereceği kararla şekillenecek.