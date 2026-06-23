Dikbayır, X hesabından yaptığı açıklamada "Kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, temeli veya değerleri değildir. İtirazım, bu partide en yüksek makamlarda bulunmalarına rağmen, partiyi bugün bile kişisel gündemlerinin, kinlerinin ve siyasi hırslarının gölgesinden kurtaramayan zihniyete yöneliktir. Türkiye'nin sükunete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmek bilmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partideki makamlar, kişisel servetlerin ve geçmişin intikamlarının sahnesi olamaz. Türkiye için bir umut olması gereken bir partinin, atama yoluyla göreve gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmaya, tasfiyelere ve siyasi entrikalara sürüklenmesini doğru bulmuyorum. İtirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil; Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlıklarını sürdürmek için bir araç haline getirenlere yöneliktir. Bu nedenle, Cumhuriyetçi Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.