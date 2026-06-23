Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, parti içinde görev değişiklikleri yapıldığını ve olağan kurultay sürecinin eylül ayında başlayacağını duyurdu.

MYK kararıyla CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı görevine ise Okan Marzıoğlu atandı.

Parti yönetiminin gündemindeki önemli başlıklardan biri de kurultay süreci oldu. Müslim Sarı, olağanüstü kurultay talebiyle 820 delegenin imza verdiğini belirterek, bu imzaların incelendiğini söyledi. Kurultay hazırlıkları kapsamında oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sarı, eylül ayının ilk haftasından itibaren il ve ilçe kongrelerini kapsayan olağan kongre sürecinin resmen başlayacağını açıkladı.

Kurultay takvimini hazırlamak üzere Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir’den oluşan bir komisyon kurulduğunu belirten Sarı, ayrıntılı takvimin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

MYK toplantısında belediye başkanlarının parti değişiklikleri de değerlendirildi. Son dönemde CHP’den ayrılan 22 belediye başkanından 19’unun AK Parti’ye geçtiğini belirten Sarı, bu durumu doğru bulmadıklarını ifade etti. Parti yönetiminin bu gelişmeler karşısında özeleştiri yapılması gerektiği görüşünde olduğunu vurgulayan Sarı, özellikle aday belirleme süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanlığı binasında yaşanan ve eski Genel Başkan Özgür Özel’in fotoğrafının parçalanmasıyla sonuçlanan olay da MYK gündemine geldi. Parti yönetimi, söz konusu görüntüleri kabul edilemez olarak değerlendirirken, olaya karışan kişiler hakkında disiplin süreci başlatılacağını açıkladı.

CHP’de başlayan yeni süreçle birlikte gözler, eylül ayında başlayacak kongre takvimi ve ardından gerçekleştirilecek kurultaya çevrildi.