Miras Kalan Taşınmazlarda Öncelik Aileye Verilecek

Teklif kapsamında, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında satışa çıkarılan taşınmazların düşük bedellerle üçüncü kişilere geçmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, miras yoluyla intikal eden konut, arsa ve benzeri taşınmazların satışında ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

Yeni uygulama sayesinde aile bireylerine taşınmazı satın alma konusunda öncelik tanınacak ve aile mülkiyetinin korunması amaçlanacak. İlk ihalede satış gerçekleşmezse sonraki aşamalarda genel satış prosedürü uygulanabilecek.

Bilirkişiye Gereksiz Başvuruya Disiplin Yaptırımı

Yargı paketinin dikkat çeken maddelerinden biri de bilirkişilik uygulamalarına yönelik. Teknik uzmanlık gerektirmeyen ve yalnızca hukuki değerlendirmeyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvuran hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında disiplin işlemi uygulanabilecek.

Düzenleme ile yargılama süreçlerinde gereksiz bilirkişi raporlarının azaltılması ve davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Devlete Karşı İcra Takibinde Yeni Usul

Kamu kurumları aleyhine hükmedilen para alacaklarında da yeni bir süreç başlayacak. Vatandaşlar artık doğrudan icra takibi başlatamayacak. Öncelikle ilgili idareye başvuruda bulunulacak; kurumun bir ay içinde ödeme yapmaması halinde icra yoluna gidilebilecek.

486 Bin Liranın Altındaki Davalarda Tek Hâkim Kararı

Mahkemelerin iş yükünü azaltmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, idari yargıda tek hâkim tarafından görülebilecek dava sayısı artırılıyor. Değeri 486 bin lirayı aşmayan iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin bazı uyuşmazlıklar tek hâkim tarafından karara bağlanabilecek.

Yasal Faiz Hesaplamasında Yeni Model

Tasarıyla birlikte sabit yasal faiz uygulamasından da vazgeçilmesi öngörülüyor. Tarafların sözleşmede faiz oranı belirlemediği durumlarda uygulanacak faiz, Merkez Bankası'nın reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak. Böylece enflasyon karşısında alacakların değer kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Genetik ve Dijital Veriler İçin Yeni Saklama Kuralları

Teklifte kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler de yer alıyor. Beraat veya takipsizlik kararı verilen dosyalardaki genetik veriler derhal imha edilecek. Mahkûmiyet veya diğer durumlarda ise bu veriler 20 yıl sonra savcı gözetiminde yok edilecek. Dijital veriler ise adli emanette muhafaza edilecek ve kararın kesinleşmesinden 15 yıl sonra silinebilecek.

Kötü Muamele ve İşkence Suçlarında HAGB Uygulanamayacak

Yeni düzenleme kapsamında işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri sırasında işlediği bazı kötü muamele suçlarında artık Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilemeyecek. Böylece insan hakları ihlali niteliğindeki suçlarda daha caydırıcı bir yargı yaklaşımı benimsenmesi amaçlanıyor.

Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Düzenleme, özellikle miras paylaşımı ve yargı süreçlerinde önemli değişiklikler getirecek.

kaynak: Türkiye Gazetesi