Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ve heyetini Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle, iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

“İHA’LAR VE SAVUNMA PROJELERİNDE ÇOK ÖNEMLİ ORTAKLIKLARA İMZA ATMIŞTIK”

Görüşmelerinde, ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşerî ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini bildirdi.

Yeni hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya’nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili iş birliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA’lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa’nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden, bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir.”

“AVRUPA BİRLİĞİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ KARŞILIKLI FAYDA VE SAYGI TEMELİNDE İLERLETME İRADESİNE SAHİBİZ”

Görüşmelerinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle, Polonya’nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

NATO bağlamındaki gelişmeleri de Nawrocki ile birlikte değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, İttifak’ın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında, Filistin ve Orta Doğu’da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeler arasındaki Polonya’dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.”

POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ: “BUGÜNKÜ TEMASLARIMIZ, BU TARİHÎ, GÜZEL VE DOST TEMELİNDE KURULAN İLİŞKİLERİMİZİN SİMGESİDİR”

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiye ile Polonya arasındaki iş birliğinin stratejik önemi bulunduğunu ve iki ülke arasındaki iş birliklerinin değişik alanlarda geliştiğini, onlardan birinin de savunma sanayisi alanında olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun asırlara dayandığını dile getiren Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, “Bugünkü temaslarımız bu tarihî, güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Yaklaşan NATO Zirvesi’ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara’da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye’yi tebrik etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok konuda görüştüklerini söyleyen Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, şu ifadeleri kullandı: “Polonya ve Türkiye, NATO ittifakı kapsamında çok önemli bir rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO’nun kanatlarını savunmak mecburiyetinde. Bu alanda da bizim iş birliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. Ve bu iş birliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı’na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz bu şekilde aynı zamanda NATO ittifakımızı güçlendirmektedir.”

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, iki ülke arasındaki ticaretin Rusya-Ukrayna savaşına rağmen hiç durmadan geliştiğini belirterek, ülkesinin ABD’nin davetiyle G20 toplantısına katıldığını hatırlattı.

Türkiye ile Polonya arasındaki önemli başka bir konunun da savunma alanındaki iş birlikleri olduğuna işaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, “Geçen sene Polonya ve Türkiye Millî Savunma Bakanları arasında imzalanan savunma kapsamındaki anlaşmadan da bahsetme imkânımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında iş birliğini konuştuk. Tabii bu iş birliğinin eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını da temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, şöyle devam etti: “Polonyalı askerler, Türkiye’den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bunlar, iş birliğimizin ne kadar önemli, ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik Üssü’nde görev yapan askerlerin varlığını kesinlikle devam ettirmek istiyoruz, uzatmak da istiyoruz.”

Filistin-İsrail konusuna da değinen Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, iki devletli çözümü desteklediklerini aktardı. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı ile Ukrayna ve Rusya savaşından da bahsetme fırsatımız oldu. Polonya’ya karşı Rusya’nın hibrit faaliyetlerinden de bahsettik. Rusya’nın tek saldırgan bir ülke olduğu, Ukrayna’ya saldıran bir ülke olduğu konusunda hemfikiriz. Kesinlikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini istediğimizi ifade ettik. Bu konunun en güzel şekilde çözülmesi diplomatik yollardır tabii ki ve bu konuda da hemfikiriz. Türkiye’de düzenlenecek olan NATO zirvesini dört gözle bekliyorum. Bu zirvenin çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum.”