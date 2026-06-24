Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taşların satışına yeni kurallar getirildi.

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, sentetik veya laboratuvar üretimi kıymetli taşlar; etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça belirtilecek. Satıcılar, bu ürünler için “sentetik”, “laboratuvar üretimi”, “yapay üretim” veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ifadelerden en az birini kullanmak zorunda olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, söz konusu ibarelere yer verilmeden bu ürünlerin satışa sunulması yasaklandı.

Yönetmelikle ayrıca doğal kıymetli taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen taşların satışında ayrım yapılması zorunlu hale getirildi. Buna göre, sentetik taş ürünleri ile doğal taşlar vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise bu ürünlerin farklı kategoriler altında tüketicilere sunulması gerekecek.

Düzenlemenin, tüketicilerin satın aldıkları ürünün niteliği konusunda daha açık bilgiye ulaşmasını sağlaması ve sektörde şeffaflığın artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.