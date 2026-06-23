AK Parti tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. Yargı Paketi’nde kamuoyunda uzun süredir tartışılan nafaka düzenlemesine yer verilmedi. İlk taslaklarda yoksulluk nafakasının süreye bağlanması ve boşanma sonrası ekonomik yükümlülüklerin yeniden düzenlenmesine yönelik başlıkların gündeme geldiği belirtilirken, TBMM’ye sunulacak pakette bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek paketin yaklaşık 25 maddeden oluşacağını açıkladı. Pakette ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uyum sağlanması ve yargı süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik düzenlemelerin yer alacağını ifade eden Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 140 yeni mahkeme kurulduğunu söyledi.

Nafaka düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, Anayasa Mahkemesi'nin “süresiz nafaka” konusunda verdiği iptal kararının gerekçesinin henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığını belirtti. Güler, “Gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve TBMM’ye sunarız” dedi.

Gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olması ve Anayasa Mahkemesi tarafından tanınan 9 aylık sürenin devam etmesi nedeniyle nafaka düzenlemesinin 12. Yargı Paketi kapsamında yer almayacağını kaydeden Güler, kararın yayımlanmasının ardından konunun yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Kadın örgütleri ve hukuk çevreleri tarafından yakından takip edilen nafaka düzenlemesinin, ilerleyen dönemde ayrı bir yasa teklifi veya yeni bir yargı paketi kapsamında yeniden Meclis gündemine gelebileceği değerlendiriliyor.