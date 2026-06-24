Dijital dönüşüm sürecinde işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdüren LİNK Bilgisayar, Cloud platform kullanıcılarının bilgiye erişimini kolaylaştıracak yeni iş asistanı LİO’yu kullanıma sundu. Öncelikle Cloud ERP ile entegre çalışan LİO, kullanıcıların web veya mobil uygulama üzerinde işlem yaparken ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve pratik yanıtlar vererek günlük operasyonlara destek oluyor.

Kullanıcıların herhangi bir konuda destek almak için zaman kaybetmelerinin önüne geçmeyi hedefleyen LİO, Cloud ERP ekranları üzerinde çalışırken ihtiyaç duyulan bilgileri doğrudan kullanıcıya sunuyor. Muhasebe, finans, depo, cari hesap yönetimi, raporlama süreçleri ve diğer operasyonel süreçlere ilişkin sorulara yanıt verebilen sistem, her geçen gün genişleyen bilgi havuzuyla daha kapsamlı bir kaynak haline geliyor.

Sorulara sesli ya da yazılı yanıt imkânı

LİO’nun öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların sorularını ister yazarak ister sesli olarak iletebilmesi. Sistem, yöneltilen sorunun içeriğine göre en uygun cevabı kullanıcıya sunuyor. Örneğin bir kullanıcının “Çek işlemi kaydı hangi adımda muhasebeye yansır?” ya da “Alt hesabı dövizli çalışacak şekilde nasıl ayarlarım?” gibi sorularına, ilgili süreçleri açıklayan yazılı bilgiler veya uygulamalı video anlatımlarla yanıt verilebiliyor.

Bilgiye Erişimden Akıllı İş Süreçlerine

LİO, bugün kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırırken, gelecekte LİNK Cloud Platformu üzerinde çalışan yapay zekâ destekli iş süreçlerinin de temelini oluşturuyor. İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda kullanıcıların yanında yer alan LİO; öneriler sunan, süreçleri analiz eden ve operasyonel verimliliği artıran yeni yeteneklerle sürekli gelişmeye devam ediyor.

Yapay Zekâ Destekli Gelecek Vizyonu

LİNK Bilgisayar, 40 yılı aşkın kurumsal yazılım deneyimini yapay zekâ ve bulut teknolojileriyle birleştirerek işletmelerin dijital dönüşümüne yön vermeyi sürdürüyor. LİO, bu vizyonun önemli bir parçası olarak LİNK Cloud ürün ailesi genelinde kullanıcı deneyimini güçlendirirken, işletmeleri yapay zekâ destekli çalışma modellerine hazırlıyor.

LİNK Bilgisayar, gelecekte tüm LİNK Cloud uygulamalarında yapay zekâ destekli kullanım deneyimini yaygınlaştırarak, kullanıcıların teknolojiyle daha doğal, hızlı ve verimli şekilde etkileşim kurmasını hedefliyor.