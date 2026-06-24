Medya sektöründeki ilk sadakat programı olan Karnaval’da Kazan kapsamında Karnaval mobil uygulaması üzerinden radyo, podcast veya çalma listesi dinlemenin her dakikası için 1 puan elde ediliyor. Elde edilen puanlarla uygulama içindeki yarışmalara katılarak konser, tiyatro veya basketbol maçı bileti kazanılıyor.

Türkiye’de dijital sesin geleceğine yön veren Karnaval, sadakat programı Karnaval’da Kazan ile kullanıcıları için en sevdikleri içerikleri dinlemeye, dinledikçe de kazanmaya davet ediyor. Kullanıcıların her gün Karnaval mobil uygulamasını ziyaret ederek dijital dinleme alışkanlığı kazanmasını teşvik eden program, tamamen ücretsiz olan radyo, çalma listesi, podcast içeriklerini dinleyerek puan kazanıyor. Biriken puanlar uygulama içerisinde düzenlenen özel yarışmalara katılım hakkı sağlayıp İstanbul’un ve Türkiye'nin en popüler konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini hediye ediyor.

Daha fazla dinleme, daha güçlü sadakat

Dijital yayıncılığa yaptığı yatırımlarla medya sektörünün geleneksel kalıplarını yıkan Karnaval, tamamen ücretsiz olan içerikleriyle dinleyicilerine dağıttığı puanlar sayesinde sadakati de güçlendirerek yeni nesil yayıncılıkta öncü rol üstleniyor. Kullanıcılar yaptığı her dakika dinleme başına 1 puan kazanırken gün içerisinde en fazla 360 puan toplayabiliyor. Aynı zamanda her gün üç reklam izleyerek de reklam başına 50 puan kazanılabiliyor.

Karnaval, 19 Ağustos’ta Edis konserine götürüyor

Kazanılan puanların hediye etkinlik biletine dönüştüğü programda kullanıcılar, bulundukları şehirde en beklediği konsere, tiyatro oyununa veya basketbol maçına ücretsiz şekilde katılabiliyor. Bu kapsamda Karnaval, 19 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Edis konserine şanslı 10 çifti götürecek. Karnaval’da Kazan 100 puan toplayarak yarışmaya katılan dinleyiciler arasında en hızlı ve doğru yanıtı veren ilk 10 kişi, çift kişilik biletiyle Edis konserinin heyecanına yerinde tanıklık edecek.