Yeni nesil ATM’lerde geliştirilen teknolojiler sayesinde kullanıcılar artık karta ihtiyaç duymadan işlem yapabiliyor. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden oluşturulan QR kod, ATM ekranına okutularak para çekme ve yatırma işlemlerinin hızlı ve temassız şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre bu sistem hem işlem süresini kısaltıyor hem de kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Kart takma, şifre girme ve menüler arasında gezinme gibi adımların ortadan kalkması ATM kullanımını daha pratik hale getiriyor.

Ayrıca kart sıkışması, manyetik bozulma veya ATM’nin kartı alıkoyması gibi sorunların da büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtiliyor. QR kod sistemlerinde mobil uygulama üzerinden yapılan biyometrik doğrulamalar (parmak izi, yüz tanıma gibi) ise güvenliği artıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Temassız işlem imkânı sunması nedeniyle hijyen açısından da avantaj sağlayan sistemin, önümüzdeki yıllarda daha fazla bankada standart hale gelmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu dönüşümün hızlanmasıyla birlikte plastik ATM kartlarının kullanımının ciddi oranda azalacağını, hatta uzun vadede tamamen ortadan kalkabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda kart üretiminin azalmasının çevresel açıdan plastik atıkların düşmesine katkı sağlayabileceği de değerlendiriliyor.