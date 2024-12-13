Suriyeliler Çalıştıkları Yerlerden Ayrılıyor

Savaşın en yoğun olduğu dönemde Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, tekstil, restoran, fabrika ve otomotiv gibi sektörlerde iş bularak hem geçimlerini sağladı hem de yerel ekonomiye katkıda bulundu. Bursa’da faaliyet gösteren bir işveren, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle işyerlerinde ciddi eleman sıkıntısı yaşanabileceğini ifade etti. Resmi verilere göre, Bursa’da yaklaşık 170 bin Suriyeli yaşıyordu.

“Suriyeliler Sayesinde Birçok Meslek Yeniden Canlandı”

Türkiye’de küçük yaşta iş hayatına atılan Suriyeli gençler, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok alanda ara eleman ihtiyacını karşılayarak sanayinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Suriyelilerin dönüşü, yalnızca iş gücünde değil, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bazı mesleklerin sürdürülebilirliğinde de sorun yaratabilir.

İşverenlerin Endişesi: “Bu İnsanlar Gitmesin”

Bursa’da bir işletme sahibi olan Osman Yalçınkaya, çalışanlarının yarısının Suriyeli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu insanlar ülkelerine dönerse ciddi eleman sıkıntısı yaşayacağız. İnsan kolay yetişmiyor ve yerli çalışan bulmak artık çok zor. Yerli iş gücüyle dışarıdan gelen işçiler arasındaki ücret farkı da kalmadı. Ancak bizim insanımız çalışmaya pek istekli değil. Eğer Suriyeliler giderse, birçok işletme kapanma noktasına gelebilir.”

Suriyelilerin Minnet Duygusu: “Türkiye’den Allah Razı Olsun”

Bursa’da bir tekstil atölyesinde çalışan Ahmet Kaplan, Türkiye’de geçirdiği 8 yıl boyunca kendini güvende hissettiğini belirtti. Kaplan, “Türkiye’de hiçbir zulüm görmedik. Bize kucak açtılar, çocuklarım burada büyüdü ve eğitim aldı. Ancak Suriye’yi çok özledik. Dönersek yeniden sıfırdan başlayacağız. Burada çalıştığım iş yerinde aile gibi olduk. Herkese teşekkür ederim,” dedi.

Ekonomik ve Sosyal Dengeler Değişebilir

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi, bir yandan savaş mağdurlarının vatanlarına kavuşması açısından sevinç yaratırken, diğer yandan Türk ekonomisinde iş gücü ve üretim açısından zorluklara yol açabilir. İşverenler, bu dönüş sürecinde hükümetin iş gücü planlaması ve destek mekanizmaları oluşturması gerektiğini savunuyor.

Suriyelilerin dönüş süreci, hem bireyler hem de toplumlar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu sürecin, ekonomik ve sosyal dengelere nasıl yansıyacağı ise zamanla daha net anlaşılacak.