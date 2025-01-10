ATM’lerde Yoğunluk Yaşandı

Maaşlarının yatırıldığını öğrenen kamu çalışanları, sabah saatlerinden itibaren ATM’ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Savaşın getirdiği ekonomik darboğazda maaşlarına kavuşan vatandaşların sevinçleri yüzlerine yansıdı. Paralarını çeken vatandaşlar, ekonomik zorlukların hafiflemesi için umut dolu mesajlar verdi.

Faruk Ahmed Suid: “Mutluyum, Maaşıma Kavuştum”

Maaşını almak için ATM kuyruğunda bekleyen Faruk Ahmed Suid, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Geçtiğimiz iki aylık maaşım hesabıma yattı, onu çekmeye geldim. Uzun zamandır maaş alamıyordum. Maaşıma kavuştuğum için mutluyum. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olacak.”

Yeni Dönem Başladı

Suriye’de 61 yıl boyunca hüküm süren Baas rejimi, 8 Aralık 2024 tarihinde sona ermişti. Ülkede rejimin yıkılmasıyla birlikte ekonominin yeniden canlandırılması ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için adımlar atılmaya başlandı. Kamu çalışanlarına maaş ödemelerinin yapılması, bu adımların ilki olarak değerlendiriliyor.

Halkın Beklentisi: Daha İyi Günler

Suriye halkı, yıllardır süren iç savaşın ardından ekonomik zorlukların azalması ve hayatın normale dönmesi için umutlu. Yeni yönetimin sosyal ve ekonomik reformlarla halkın ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.

Suriye’deki gelişmeler, sadece ülke içindeki değil, bölgedeki dengeleri de değiştirecek gibi görünüyor.