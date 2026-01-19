Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin hükümete devredilen Deyrizor’un doğu kırsalındaki yerleşim yerlerine girdiği belirtildi. Kapsamlı güvenlik planı çerçevesinde bölgede devriye faaliyetlerinin başlatıldığı, kontrol noktaları oluşturularak sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlandığı ifade edildi.

Anlaşma sonrası İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin Deyrizor’un yanı sıra Rakka ve Haseke’de de kontrolü kademeli olarak devralmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı’na bağlı sivil savunma ekiplerinin Rakka ve Tabka’ya ulaştığı, bölgede itfaiye, ambulans ve yol açma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Bakanlık, mevcut tüm sivil savunma ve itfaiye personeline görev yerlerinde kalmaları ve halka hizmet vermeye devam etmeleri yönünde talimat verdi.

Yetkililer, atılan bu adımların Suriye’nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesine yönelik sürecin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.