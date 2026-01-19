Uzun süredir hamsi ve istavrit kilogramı 100 TL’den satılırken, balıkçı esnafı bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini belirtiyor. Şu anda tezgâhlarda daha çok istavrit ve buzhane hamsisi bulunuyor.

Balıkçı esnafı, soğuk havalarda hamsi ve istavrite olan talebin arttığını ifade ederek, “Soğuk havalarda bu balıklara ilgi daha fazla oluyor. Karadeniz halkı özellikle hamsi ve istavriti tercih ediyor. Mezgit ise bu aralar az çıktığı için pek gelmiyor. İstavrit sezon sonuna kadar, hatta sonrasında da devam eder. Şu sıralar tekneler ağırlıklı olarak istavrit avlıyor” şeklinde konuştu.

Bir diğer balıkçı esnafı ise havaların aşırı soğuk olmasının avcılığı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Hamsi şu anda gelmiyor, tezgâhlardaki hamsiler buzhane ürünü. Hamsinin yerini istavrit aldı. Bu sene hamsi erken başladı, bol satıldı ve erken bitti. Şu anda tezgâhlarımızda ağırlıklı olarak günlük ve taze istavrit var” dedi.

Balık tezgâhlarında güncel fiyatların ise hamsi ve istavritte 100 TL, somon ve alabalıkta 250 TL, levrekte 500 TL, çuprada ise 450 TL seviyelerinde olduğu belirtildi.