Her gün dilimizde olan kalite kelimesini hak eden neler, kimler, hangi kurum ve şirketler var değil mi? Ekovitrin 25. Yıla girerken 300. sayısıyla yayıncılıkta, dergicilikte sürdürülebilirlik örneği olarak karşımızda.

300 sayı demek Türkiye’nin 25 yıllık ekonomik tarihi, nereden nereye gelindiği, dönüşüm demek. Ekonomi hafızası önemli.

25 yıl süresince Ekovitrin’de yazısı, haberi, reklamı, röportajları çıkan şirket ve kurumlar Ekovitrin’ in 25 yıllık sayılarına baksalar kendi geçmişlerini de görecekler. Belki bazı kurumların şu an kendilerinde olmayan arşiv Ekovitrin dergilerinde var.

Bu zamana kadar sürdürülebilir olarak 300. Sayısına ulaşan Ekovit rin’i kutlarım.

Bu vesileyle ben de kendi yazıla rımı gözden geçirdim. Ekovitrin’de ilk yazım 23.08.2014 tarihinde yayın lanmış. Bu ayki makalem 124’üncü yazı. 10 yıl 4 aydır 124 farklı konu ve başlıkta gönüllü olarak yazı yaz mışım. Sürdürülebilirlik açısından bakınca fena değil galiba.

33. KALDER KONGRESİ

Türkiye Kalite Derneği’nin (Kalder) 33. Kalite Kongresi’ni dinlerken Ekovitrin Dergisi’nin 300. Sayı pay laşımını gördüm. Kalite ve sürdürü lebilirlik tesadüf değil.

Kalder ülkemizde kalite konusu nun benimsenmesinde önemli bir dernek. Kasım 1991 yılında resmen kurulmuş. 1998 yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ni başlatmış. Üniversite ve fakültemde uzun zamandır “Kalite Yönetimi” ve “Sürdürüle bilirlik Yönetimi” dersleri veren bir akademisyen ve yazar olarak Kalder ve ülkemizdeki kalite süreçleri derslerimde daima anlattığım bir konudur.

“YENİDEN YÜKLENİYOR”

KALDER’in düzenlediği 33. Kalite Kongresi Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde “Yeniden Yükleniyor” temasıyla gerçekleşti.

“İklim Yeniden Yükleniyor, Toplum Yeniden Yükleniyor, Teknoloji Yeni den Yükleniyor, Ekonomi Yeniden Yükleniyor ve Yeniden Yüklenmeye Hazır mıyız?” konularında değerli konuşmacılar fikirlerini paylaşıp örnekler verdiler.

Ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik, yapay zeka ve teknoloji konuşuldu. Bu konular çerçevesinde tarih, göç ve gelecek de konuşmalarda yer aldı.

İş dünyasında her şeye yeniden başlanacağı, yeni oyunlar kuru lacağı, oyunu seyretmek ve oyun kurmak, oynamak arasında tercihler yapılacağı konuşuldu.

Yani her alanda yeniden yükleme var. Neyin ne zaman, ne kadar, nasıl yükleneceği, dozaj ve yüklenenin faydalı olup olmayacağı elbette önemli. Zaman içinde yaşayıp göreceğiz.

Gelecekten korkmamak, “Ya vaşça ama acele ederek” hareket etmek, anlamaya çalışmak önemli.

İş dünyasını önemli sorumluluk lar ve önemli dönüşümler bekliyor. Zamanında hareket edip uyum sağlayan ve esnek davranabi len var olmaya devam edecek. Diğerlerinin yaşam şansı zor gibi görünüyor.

Teknoloji gelişimiyle birlikte sosyal olaylar ve göç, kıtlaşan kaynaklar, kirlenen hava, azalan suyu da gözden kaçırmamak gerek. Disiplinler arası çalışmak, düşün mek daha çok önem kazanacak.

İNSANİ DEĞERLERİ YÜKLEMEK

Disiplinler arası çalışan biri olarak bu dönemi çok sevdim. Öğrenme merakım giderek artıyor ve yeni bilgiler, “yeniden yüklenmek “ beni heyecanlandırıyor.

Ahilik değerleri konusunda eğitim ve konferanslar veren, “Şimdi Ahilik Zamanı” kitabının yazarı olarak, yeniden yüklenirken insani değerler benim için ayrı bir önem taşıyor.

33. Kalite Kongresi’nde Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ kazanan kurumları mutlu etti. Ödül alan kurumları ve Kalder ekibini kutluyorum.

Sürdürülebilirlik konusunda bireysel anlama, algılama ve uygu lama olmadan şirketler ilerleyemez ler bu konuda dikkatimi çekenleri ayrıca yazacağım. Sürdürülebilirlik bundan sonraki zamanlarda hiç de kolay olmayacak.

Sözün özü: Yeniden yüklerken neyi, nasıl yüklediğimiz özellikle insani değerleri de yükleyip yük lemediğimiz önem kazanacak. Ne dersiniz?

Not: Bu yazı makale tarafından organik zeka ile yazılan özgün bir yazıdır