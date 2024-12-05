Bundan 25 yıl önce kurulan Ekovitrin Dergisi, Aralık 2024’te 300’üncü sayısını yayımlıyor. 12 yıl süreyle Genel Yayın Yönetmenliği’ni ifa ettiğim Ekovitrin dergisinde bu görevimi iki yıl önce ortağım ve kader birliği yaptığım arkadaşım Şeref Özata’ya devrettim.

Ekovitrin Ailesi olarak bugünlere ulaşmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı, bu günleri gösterdiği için Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Pozitif yayıncılık yapmak, mille timizin moral değerlerini yükseltmek bizim ana ilkemizdir. Yatırıma, üretime ve emeğe saygı duyuyoruz. Bu ülkeye yatırım yapanları destekliyoruz. Dürüst iş adamına, yöneticiye, bürokrata, siyaset ve devlet adamına büyük saygı duyuyoruz. Kısaca insan olanın önünde saygıyla eğiliyoruz. Sahibi olduğumuz medya organlarını hiçbir zaman bir güç, bir silah olarak düşünmedik. Ekovitrin dergimiz, www.ekovitrin. com haber sitemiz ve yaptığımız televizyon programlarıyla ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için çalışan yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin hep yanında olduk ve onların sesi olmaya gayret gösterdik.

EKOVİTRİN ULUSLARARASI BİR MARKA

Bizim arkamızda bir sermaye gücü yok. Sırtımızı devlete dayamadık. Arkadaşlarımızla birlikte tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere geldik. Ekovitrin’i arkadaşlarımızla birlikte bir “marka” haline getirdik. Bu çabamızda Allah’tan başka güvendiğimiz, sırtımızı dayadığımız hiçbir yer olmadı. Ekovitrin Medya Grubu, kendi öz sermayesi ve mesleğine âşık olan gazetecilerin kendi emek ve gayretleriyle 300’üncü sayısına ve 25’nci yayın yılına girdi. Bu bizim için en büyük gurur kaynağı. Türkiye güçlenirken, biz de güçlendik. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, Avrupa ülkelerinde, Balkanlar’da ve ülkemizin genelinde Ekovitrin bilinen ve tanınan bir marka. Ekovitrin, 10 ülkedeki temsilcilikleriyle ülkemizin ilk ve tek uluslararası aylık iş ve ekonomi dergisi. Ekovitrin’in bugünlere ulaşmasında büyük emekleri geçen Yönetim Kurulu Başkanımız Kamuran Abacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Şeref Özata ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu dergiyi ayakta tutan okuyucularımıza, reklam veren kuruluşlarımıza da kalpten teşekkür ediyorum.

EKONOMİ İHRACATLA BÜYÜYOR

Ekonomiyi yönetenlerin hedefi; “Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye” olmalı. Ticaret Bakanı Ömer BOLAT, “Türkiye ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyürken, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur” dedi. Bakan BOLAT’a göre, pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5, 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetti. 2024 yılının ilk çeyreği yüzde 5,3, ikinci çeyreği yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreği yüzde 2,1, sonuçta 2024’ün ilk dokuz ayında ise yüzde 3,2 oranında büyüdü. 2024 yılı ilk 9 ayında yüzde 3,2’lik büyümenin 1,9 puanı net mal ve hizmet ihracatından geldi.

Ticaret Bakanı Ömer BOLAT sözlerini şöyle sürdürüyor: “Üre timde büyüme devam etmekte, fabrikalar çalışmakta, çarklar dön mekte ve istihdam artmaktadır. Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerile mesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik bü yümeye net katkı sağlamaktadır.”