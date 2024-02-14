Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok il için sağanak yağmur, su baskınları ile sel uyarısında bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gece saatlerinden itibaren önlem almaya başladı. Su yolları ile mazgalları temizleyen ekipler, yağmurun başladığı sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını en üst seviyeye çıkarttı.



Vatandaşlardan paylaşımlara tepki

Öte yandan geçen yıl yaşanan sel felaketinin görüntülerini yeniymiş gibi sosyal medya hesaplarından paylaşanlara vatandaşlar tepki gösterdi. Bu tür paylaşımların kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren vatandaşlar, yer yer ufak çaplı su birikintileri olduğunu ve ekiplerin hızla müdahale ettiğini, şu an için herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.