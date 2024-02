Demirtaş Barajı’ndan taşıdığı suyla Bursa Ovası boyunca ilerleyen Demirtaş Deresi, baraj yakınındaki fabrikalardan bırakılan kimyasal atık nedeniyle kızıla boyandı. Zehir saçan deredeki hayvanlar telef olurken, derenin kimi zaman mavi, kimi zaman ise kırmızı aktığını söyleyen çevre sakinleri, fabrikaların kimyasal atıkları nedeniyle derenin çevresinde dayanılmaz bir koku olduğunu belirtti. Demirtaş Deresi suyunun tarımsal sulamada kullanılması yüz binlerce insanın sağlığını da tehlikeye atıyor.



Demirtaş Deresi’ne boşaltılan kimyasal atıklarla birlikte derede yaşayan balıklar, kaplumbağalar, kurbağalar ve ördeklerin öldüğünü söyleyen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Burada yaşayan vatandaşlarla yapmış olduğumuz konuşmada fabrikalardan kaynaklı dere yatağında zaman zaman renkli kimyasal ile kirletildiğini ve atıkları attıklarını söylediler. Bir vatandaşımız derede yüzen ördeklerinin öldüğünü söyledi. Burası tarım yapılan doğal bir alan, zeytin, şeftali, armut, sebze ve meyve olarak yapılan tarım ve hayvancılık bölgesi. Buradaki fabrikalar betonarme değil, etrafı sac ile kapatılmış. Bu fabrikalar Sanayi Bakanlığı ruhsatı olan fabrikalar değil. Belediyelerden aldıkları geçici ruhsatlar ile çalışıyor. Bu bölgeye yakın olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi faaliyeti var ama kontrollü bir şekilde yapılıyor. OSB’deki fabrikalar Sanayi, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı prosedürlerine uyularak yapılan fabrikalar, kendi arıtma tesisi olan fabrikalardır. Burada fabrika faaliyetleri denetimden uzak, denetime tabi olmayan faaliyetlerdir. Derenin haftada 1-2 gün kimyasal ile kirletilerek renkli aktığını gördük. Biz yetkililerden buralarda faaliyetlerin olmaması, ruhsatların verilmemesi ve bu fabrikaların buralardan kaldırılmasını istiyoruz. Burada tarım ve hayvancılığın devam ettirilmesini istiyoruz. Bu dere aynı zamanda Bursa’nın önemli bir kısmını sulayan, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Demirtaş Barajı'nı besleyen derelerden bir tanesi. Kimyasal kirlilik bu dere aracılığı ile baraja ulaştığında tarımsal faaliyetleri olumsuz şekilde etkileyecektir. Yetkililerden bir an önce bu duruma müdahale etmelerini talep ediyoruz” dedi.

Her geçtiğinde derenin renginin kimyasallardan dolayı sürekli değiştiğini söyleyen çevre sakinlerinden Ali Aydoğdu, “Burada yaşıyorum, her geçtiğimde bakıyorum derenin rengi sürekli değişiyor. Bazen kızıl, bazen siyah akıyor. Derenin bu halinden rahatsız oluyoruz, zehir akıyor. Fabrikaların kimyasal atıklarından bu hale geldi” diye konuştu.

Yüz binlerce insanın sağlığını tehlikeye atan kirli suyla tarım yapılmaması için yetkililerden yardım bekleyen vatandaşlar, arazi sulayan tarla sahiplerinin de incelemesini istedi.



Ekipler harekete geçti, plastik fabrikası kapatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir plastik fabrikasının çevreye zarar verecek şekilde atıkları toprağa veya dereye kasten döktükleri tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tutanak tutuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından idari yaptırım süreci başlatılarak, para cezası kesilen işletmeyi kapatma kararı alındı.