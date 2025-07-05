Özellikle rakip platformların faaliyetlerini engelleyici stratejiler, sanatçılar arasında yapılan ayrımcılık ve telif gelirlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar, inceleme kapsamında değerlendirilecek başlıca başlıklar arasında.

Yapılan açıklamaya göre, Spotify’ın bazı içerik üreticilerine ve sanatçılara daha fazla görünürlük sağlayarak rekabet avantajı sunduğu; buna karşın diğer sanatçıların erişilebilirliğini kısıtladığı yönündeki şikayetler Kurum’a ulaştı. Ayrıca, platformun telif hakları konusunda şeffaf olmayan bir politika izlediği ve telif ücretlerini adil biçimde dağıtmadığı iddiaları da mercek altına alındı.

Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen bu inceleme ile Spotify’ın sektörde hâkim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını ve müzik ekosistemine zarar verecek uygulamalara imza atıp atmadığını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Süreç sonunda şirket hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin karar, ön incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Spotify platformu tarafından, yayımlanan bazı içerikler nedeniyle Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeye ilişkin açıklama yapıldı.

Spotify'dan açıklama:

"Türkiye Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.

Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor."