Bedelsiz Artırımlar Öne Çıktı

SPK onayı alan şirketler arasında en yüksek artış oranları gıda, ilaç ve sanayi şirketlerinde görüldü. Özellikle Merko Gıda ve Turk İlaç’ın gerçekleştireceği yüksek oranlı artırımlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Şirket Bazında Detaylar

Cem Zeytin (CEMZY)

Mevcut sermayesini 402 milyon TL’den 2,3 milyar TL’ye çıkaracak. Yaklaşık %472 oranında bedelsiz artırıma gidilecek. Turk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC)

Sermayesini 161,8 milyon TL’den 1,037 milyar TL’ye yükseltecek. %541 oranındaki artış dikkat çekiyor. Merko Gıda (MERKO)

115,1 milyon TL olan sermayesini 850 milyon TL’ye çıkaracak. Yaklaşık %638 ile en yüksek artış bu şirkette. Özyaşar Tel (OZYSR)

103,2 milyon TL’den 423,1 milyon TL’ye yükselerek %310 oranında büyüme gerçekleştirecek. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (EUKYO)

Sermayesini 20 milyon TL’den 60 milyon TL’ye çıkaracak (%200 artış). Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (EUYO)

20 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükselerek %200 bedelsiz artırıma gidecek. Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT)

Aynı şekilde 20 milyon TL’den 60 milyon TL’ye çıkarak %200 oranında artırıma gidecek.

Yatırımcılar Ne Beklemeli?

Bedelsiz sermaye artırımları şirketlerin kasasına nakit girişi sağlamaz; buna karşın iç kaynakların sermayeye eklenmesiyle hisse adedi artar ve fiyat teorik olarak düşer. Bu tür gelişmeler genellikle kısa vadede hisseye ilgi ve likidite artışı yaratabilir.

SPK’nın son kararıyla birlikte, özellikle yüksek oranlı bedelsiz açıklayan şirketlerde önümüzdeki günlerde fiyat hareketliliğinin artması bekleniyor.