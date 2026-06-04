Edinilen bilgilere göre CHP YDK, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde disiplin sürecine tabi tutulan, ihraç edilen veya çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalan partililere ilişkin tüm kararların iptal edilmesine hükmetti. Karar kapsamında devam eden disiplin dosyalarının da yeniden değerlendirilmesinin önü açılmış oldu.

İhraç ve Disiplin Kararları Geçersiz Sayıldı

YDK'nın aldığı kararla birlikte son dönemde parti içi tartışmaların odağında yer alan ihraç ve disiplin işlemlerinin hukuki ve siyasi sonuçları da yeniden şekillenebilecek. Parti kaynakları, kararın örgüt içinde birlik ve bütünlüğün yeniden sağlanması amacı taşıdığını ifade ediyor.

İptal kararıyla birlikte daha önce üyelikten çıkarılan ya da haklarında disiplin yaptırımı uygulanan isimlerin partiyle ilişkilerinin yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

CHP'de Yeni Dönemin İlk Hamlesi

Kurultay sürecine ilişkin yargı kararının ardından CHP'de başlayan yeni yönetim döneminin ilk önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen kararın, parti içindeki dengeleri ve önümüzdeki süreçte yürütülecek siyasi çalışmaları etkilemesi bekleniyor.

Partiye geri dönecek isimler kimler?

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "tedbirli olarak kesin çıkarma" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor.

Özkan Yalım da CHP'ye dönüyor

İhraçların tamamının iptaline yönelik kararla birlikte, 3 Mayıs 2026 tarihinde CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP'ye geri dönmüş olacak.