Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) paylarının fiyatı, temettü dağıtımı nedeniyle teorik olarak yeniden belirlendi.

Şirketin pay başına brüt temettüsü 0,44 TL, net temettüsü ise 0,374 TL olarak açıklanırken, bu ödeme sonrası oluşan teorik fiyat 88,96 TL oldu. Söz konusu fiyatın, işlem kurallarına göre yuvarlama yapılmadan hesaplandığı belirtildi.

Temettü ödemeleri sonrasında yapılan bu tür düzeltmeler, yatırımcıların hak kullanımından kaynaklanan fiyat değişimlerini daha sağlıklı takip edebilmesi amacıyla uygulanıyor.