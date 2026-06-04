Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi kapsamında TMSF’nin kayyım olarak görev yaptığı BankPozitif’in sermayesinin belirli bir bölümünün ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ’ye devredilmesine onay verildiği bildirildi.

TMSF Süreci Sonrası Yeni Dönem

BankPozitif, geçen yıl alınan düzenleyici kararlar doğrultusunda TMSF yönetimine geçmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 17 Mart 2025 tarihli kararıyla, bankanın yüzde 79 oranındaki hisselerine sahip olan Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ortaklık haklarının, temettü hakları hariç olmak üzere TMSF tarafından kullanılmasına hükmedilmişti.

Bu süreç sonrasında başlatılan satış işlemleri tamamlanırken, BankPozitif’in kontrolü Efor Holding’e geçti. Böylece banka, faaliyetlerini yeni hissedar yapısıyla sürdürmeye hazırlanıyor.

Finans Sektöründe Yeni Yapılanma

Satın alma işlemiyle birlikte Efor Holding, finans sektöründeki varlığını güçlendirmiş oldu. BankPozitif’in önümüzdeki dönemde nasıl bir büyüme ve dönüşüm stratejisi izleyeceği ise sektör tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, Türkiye’de son dönemde bankacılık ve finans sektöründe yaşanan sahiplik değişimlerinin, sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.