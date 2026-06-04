Yüksek Mahkeme, ek bir otelcilik hizmeti sunulmadan gerçekleştirilen günlük, haftalık veya aylık kiralamaların "ticari kazanç" değil, "kira geliri" sayılması gerektiğine hükmederek, Maliye'nin geçmişe dönük ceza kesmesine dayanak oluşturan genel yazısının yürütmesini durdurdu. Bu kararla birlikte ev sahipleri geçici vergi, KDV ve konaklama vergisinden muaf tutulacak.

Sürecin geçmişine bakıldığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 24 Ocak 2025 tarihli genel yazısıyla yeni bir uygulama başlatmıştı. Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi"ni ticari bir organizasyonun varlığına kanıt sayarak, fiilen kiralama yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın tüm belge sahipleri adına ticari mükellefiyet tesis etmişti. Bu hizmetlerin ticari faaliyet kabul edilmesiyle yüzde 20 oranında KDV uygulanmış ve binlerce kişiye geriye dönük vergi ziyaı cezaları ile KDV tarhiyatları kesilmişti. Yaşanan bu mağduriyetlerin ardından Gelir İdaresi’nin cezalı tarhiyatlarına karşı hukuki süreç başlatıldı.

Hukuki tartışmayı değerlendiren uzmanlar, konunun özünün bu tip kiralamaların ticari kazanç olarak mı yoksa Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) olarak mı vergilendirileceği noktasında düğümlendiğini belirtti. Maliye'nin izin belgesini doğrudan ticari organizasyon sayarak ceza yağdırması üzerine açılan davalarda son sözü Danıştay söyledi. Danıştay 3. ve 7. Daireleri, uyuşmazlığı çözerek sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla yapılan kısa süreli kiralamaların ticari kazanç sayılamayacağına hükmetti.

Danıştay'ın gerekçeli kararında, bir kiralama faaliyetinin ticari kabul edilebilmesi için otel veya pansiyon gibi somut bir organizasyonun bulunması ve konaklamayla birlikte temizlik, yemek, ütü gibi ek hizmetlerin sunulması gerektiği vurgulandı. Herhangi bir ek hizmet sunulmadan yapılan kiralamaların taşınmazın kira geliri niteliğini değiştirmeyeceğini belirten Yüksek Mahkeme, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın genel yazısında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu tarihi kararla, şahsi konutlarını kısa süreli kiralayanlar ağır vergi yüklerinden ve cezalardan kurtularak yalnızca kira geliri üzerinden vergilendirilecek.