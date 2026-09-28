13. Eker I Run, 'Koşmak Gerek' temasıyla 3-4 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek. 13. Eker I Run, geçmiş yıllarda olduğu gibi profesyonel sporcularla birlikte koşuya ilgi duyan herkesin katılımıyla yapılacak. Etkinlikte kurumlardan ve şirketlerden ekipler de koşacak. 93 kurumsal takım ve 1.649 çalışanın yer aldığı geçen yılki organizasyonun ardından, organizasyonda daha fazla kurumun koşu parkurlarında yer alması hedefleniyor.

Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Eker I Run, 13. yılında da farklı yaş ve seviyelerden binlerce koşucuyu Bursa'da buluşturmaya hazırlanıyor. 'Koşmak Gerek' mottosuyla 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, bireysel katılımcıların yanı sıra kurumların oluşturduğu koşu takımları da parkurlardaki yerini alacak.

Etkinlik, çalışanların birlikte hareket ederek sağlıklı yaşam için adım atmasına olanak sağlıyor. Farklı departmanlardan çalışma arkadaşlarını aynı takımda buluşturan kurumsal koşu deneyimi, ekip ruhunu ve kurum içi iletişimi desteklerken, organizasyon parkurlarında şirketler arasında keyifli bir rekabet ortamı da oluşturuyor.

Geçen yıl 93 kurumsal takım, bin 649 çalışan koştu

Organizasyonun dikkat çeken katılım gruplarından biri olan kurumsal takımlar, her yıl etkinliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. 2025 yılında düzenlenen etkinlikte 93 kurumsal takım, toplam bin 649 sporcuyla mücadele etti. Etkinlikte ise kayıt süreci devam ederken, kurumların ekiplerini oluşturarak organizasyona katılması bekleniyor. Kurumsal ekipler; kendilerine uygun parkurlarında mücadele ederek hem bireysel hedeflerini gerçekleştirme hem de kurumlarını takım halinde temsil etme fırsatı buluyor.

Organizasyonda parkurlardaki performanslarıyla öne çıkan ilk üç kurumsal takıma ödül töreninde kupa veriliyor. Kurumsal kayıt yaptıran ekipler ayrıca indirimli kayıt avantajından faydalanabiliyor. Kurumlar ve koşu takımları, ekiplerini oluşturarak etkinliğin bir parçası olmak için ekerkosu.com üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Farklı mesafeler, ortak hedef

13. Eker I Run kapsamında 42K Maratonu ve 15K ile 5K yarışlarının yanı sıra Özel Sporcular Koşusu ve 6-12 yaş arasındaki çocukların katılacağı 'Minik Adımlar' koşuları gerçekleştirilecek. 3 Ekim'de Hüdavendigar Parkı'nda düzenlenecek Shake Out Run ve 'Köpeğin İle Koş' etkinlikleriyle başlayacak organizasyon, 4 Ekim'de farklı parkurlarda devam edecek.

4 Ekim'de Eker Meydan'da kurulacak festival alanında dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların aktiviteleri de katılımcılarla bir araya gelecek.

Organizasyon, şirketin ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin Resmi Partnerliğiyle gerçekleştiriliyor.