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Bisiklet tutkunları, Kongre Müzesi'nden Paşabahçe Mesire Alanı'na uzanan güzergâhta gidiş-dönüş şeklinde pedal çevirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte farklı yaş gruplarından bisikletseverler, belirlenen parkur boyunca birlikte sürüş gerçekleştirdi.

'Türkiye Pedallıyor' Bisiklet Etkinliği, Sivas'ta bisikletseverleri bir araya getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Sivas'ta faaliyet gösteren bisiklet topluluklarının iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Kongre Müzesi bahçesinden start aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve kentte faaliyet gösteren bisiklet topluluklarının iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye Pedallıyor' etkinliği, Sivas'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi.

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