Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrencilerin oluşturduğu takım, dostluk maçında karşılaştı. 2-2 sona eren mücadelede skorun önüne dostluk ve kardeşlik mesajları geçti.

Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrencilerin oluşturduğu futbol takımı, 'Sahada dostluk, gönüllerde kardeşlik' sloganıyla Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla sahaya çıkan iki takımın mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmada futbolcuların centilmence mücadelesi ve dostluk görüntüleri dikkat çekti.

Müsabakayı Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da tribünden takip etti. Karşılaşma sonrası sahaya inen Uzun, futbolcuları tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti.

Filistinli öğrenciler ise Başkan Uzun'a üzerinde Filistin haritası ve Mescid-i Aksa görselinin yer aldığı tabloyu hediye etti.