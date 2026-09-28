AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, 'Asla ama asla hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yük alamıyorsa bile yük olmaması lazım' dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Gül, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Karaman Valiliğini ziyaret etti. Ardından AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, bazı milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle, vatandaşla, esnafla, çiftçiyle, işçiyle, emekçiyle buluşmak üzere Karaman'da bulunduklarını dile getirdi. AK Parti'nin tabelasının milletin kendi elleriyle astığı bir tabela olduğunu söyleyen Gül, 'O yüzden AK Parti bir tabela partisi değildir. AK Parti, tabelasını milletin astığı, milletin sahip çıktığı, milletin partisidir, milletin davasıdır ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu bir davadır, kutlu bir yürüyüştür' diye konuştu. AK Parti'nin ülkede 25 yılda, 250 yılda yapılamayacak icraatları gerçekleştirdiğini belirten Gül, 'Elbette daha yapılacak çok işlerimiz var ama eski Türkiye'ye bakıldığında AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli devrimler yaptı. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine varıncaya kadar her alanda milletimizin hizmetkarı olduk' ifadelerini kullandı.

'Hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yük olmaması lazım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güvenli bir Türkiye'ye doğru kararlı bir şekilde ilerlediklerini söyleyen Gül, 'Türkiye siyasetine baktığımızda Türkiye'de muhalefet diye bir vizyonun olmadığını hepimiz görüyoruz. AK Parti'nin AK Parti'den başka rakibi yok. Biz rehavete düşersek, biz keyfi davranırsak, ancak o zaman bir gevşeme olur, bir eksiklik olur. O yüzden asla rehavete kapılamayız, asla millete sırtımızı dönemeyiz. Asla ama asla hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yük alamıyorsa bile yük olmaması lazım. Hiçbirimizin bu anlamda bu davaya yük olmamamız lazım. Kim ne yaparsa yapsın AK Parti davası, adı gibi AK bir davadır. Kimse yanlışıyla bu AK davayı kirletemez. AK Parti mutlaka ama mutlaka adaletin, mutlaka ama mutlaka doğrunun yanında olmaya devam edecektir. Bu hususta tüm mekanizmaları ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman hakkın hakikatin yanında olmaya devam edecektir. Bizden de kimin yanlışı, eksikliği varsa da bu konuda da siyasi anlayışımız bu hususta yanlışa asla ama asla destek olmamak ve haksızlıkların karşısında olmaktır. Siyasetimizi bu anlamda güçlü bir şekilde sürdürerek devam edeceğiz' dedi.