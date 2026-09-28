Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atmalı Mahallesi'nde sanatsever Hasan Avcı'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atmalı Mahallesi'nde yaşayan ve sanata gönül veren Hasan Avcı'yı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Avcı ile sohbet eden Bozkurt, sanat ve kültür alanında faaliyet gösteren hemşehrileriyle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Ziyarette vatandaşların görüş ve düşüncelerini dinlediklerini belirten Bozkurt, misafirperverliği ve samimi sohbeti dolayısıyla Hasan Avcı'ya teşekkür etti.