Bir kişinin, arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı izinsiz olarak sosyal medyada paylaşması nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bu cezanın Yargıtay tarafından onandığı kaydedildi. İlk olarak bölge adliye mahkemesinin beraat kararını kaldırarak ceza verdiği, ardından bu kararın Yargıtay tarafından onaylandığı bildirildi.

Kişisel Verilerin Korunması Anayasal Bir Hak

2011 yılında yapılan düzenlemeyle kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olarak kabul edildi. Anayasa, herkesin kendi kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahip olduğunu belirtirken, bu hakların kanunlarla düzenleneceğini ifade ediyor. Kişisel veri, kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getiren her türlü bilgi ve belge olarak tanımlanıyor ve iki farklı gruba ayrılıyor.

Ceza Kanunu'nda Açıkça Suç Sayılıyor

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na paralel olarak Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesini suç olarak tanımlıyor. Bu madde, özel hayata ve gizliliğe yönelik suçlar kapsamında değerlendiriliyor.

Kanun koyucu, kişisel verilerin izinsiz olarak paylaşılmasını da suç olarak nitelendiriyor. Yargıtay, hukuka aykırı bir şekilde yapılan paylaşımların suç teşkil ettiği yönünde karar vererek emsal bir örnek oluşturdu.

İzinsiz Paylaşımlar Suç Kapsamına Giriyor

Uzmanlar, sosyal medyada her fotoğrafın paylaşılamayacağına dikkat çekerek, kişilerin rızası olmadan yapılan paylaşımların hukuki sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Ancak rıza alınarak yapılan paylaşımların hukuka uygun hale geldiği belirtiliyor.

Bu nedenle, sosyal medyada başkalarıyla çekilmiş fotoğrafları paylaşmadan önce ilgili kişilerin izninin alınması gerektiği hatırlatılıyor.