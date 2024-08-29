CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında sarf ettiği sözler sebebiyle göz altında tutulan Dilruba'yı ziyaret etti. Özel Aliağa Ceza İnfaz Kurumlarında Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyareti sonrası açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım." açıklamasını yaptı.

Özel, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel şu ifadeleri kullandı:

-Cezaevlerinin önünde haksızlık tutuklamalara karşı açıklamalar Türkiye'nin hak ettiği şeyler değil.

-Dilruba'nın tutukluluğu tamamen hukuksuz. Bir mikrofona söylenen sözler sanki sizin iktidarınızı yıkacak gibi tutuklama kampanyaları başlatmak tamamen yönetimdeki acziyetinden başka bir şey değil.

-Duruşmada serbest bırakılacağını ümit ediyoruz.

-Türkiye'nin suni gündemlerden çıkması lazım.

"CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ LAZIM"

-Dün öğrendik ki önceki genel başkanımız için Kılıçdaroğlu için iddianame hazırlanmış.

Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan suç duyurusu MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden ve milletin gözünden düşmüş olmanın, suç örgütüyle anılıyor olmanın kusurunu örtmek için yaptıkları bir kurgudur. Kılıçdaroğlu hakkında yazılan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez.

-Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanının cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım.