SOCAR Tower’da gerçekleştirilen törene Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetim Kurulu Başkanı Mikayil Cabbarov, SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, Bakü Fon Borsası (BFB), MDM, banka, sigorta ve yatırım şirketlerinin yöneticileri ile akademik çevrelerden temsilciler katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, küresel çapta artan yenilenebilir enerji talebi ve çevresel sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığı vurgulandı.

SOCAR’ın stratejik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği ve planladığı projelerle ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. “Yeşil Tahviller”in, SOCAR’ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak yerli sermaye piyasalarına kazandırdığı yenilikçi finansman araçları arasında önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

2016 yılından itibaren ihraç edilmeye başlanan SOCAR tahvillerinin, yerel sermaye piyasalarında yarattığı olumlu dinamikler ve yatırımcıların uzun vadeli güvenini kazandığı ifade edildi. Ayrıca, Yeşil Tahvillerin piyasaya sürülmesiyle, ekolojik açıdan sürdürülebilir finansman araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığı kaydedildi. Bu gelişme, SOCAR’ın çevresel sorumluluklarını yerine getirme ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma yolunda attığı bir diğer adım olarak öne çıkıyor.